Batman’da, aralarında Ankara ve Sakarya’nın da bulunduğu 3 ilde düzenlenen operasyonda silahlı organize suç örgütüne yönelik 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen "nitelikli yağma", "gece vakti iş yeri ve araç kurşunlama" gibi 7 olayı aydınlatmak için 6 ay süren bir takip gerçekleştirdi.

Kadın örgüt üyeleriyle hedef tespiti yapıldı

Polis, zanlıların bir suç örgütü kurarak örgüt üyesi kadınlar aracılığıyla mağdurları belirlediklerini tespit etti. Şüphelilerin, planlanan saatte mağdurları kar maskesiyle kaçırıp kelepçeledikleri, silah zoruyla kripto para hesaplarını boşalttıkları ortaya çıktı.

Aynı grubun bazı mağdurların iş yeri ve araçlarını da kurşunladığı belirlendi.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Batman, Ankara ve Sakarya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 10 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.