Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan bir gencin İstanbul Sultangazi’deki nişan törenine katılarak yüzüklerini taktı.

Bakan Göktaş, bir dizi program için bulunduğu İstanbul’da, 26 yaşındaki Mehmet Fatih Tuğ ve 25 yaşındaki Edanur Özdemir çiftinin kız isteme ve nişan merasimine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Nişan yüzüklerini Bakan Göktaş taktı

Genç çiftin aile büyüklerinin onayını aldıktan sonra konuşma yapan Göktaş, nişan yüzüklerini takarak kurdeleyi kesti. “Hayırlı uğurlu olsun. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Her zaman yanınızdayız” sözleriyle çifte iyi dileklerde bulundu.

“Gençlerin yanında olmak boynumuzun borcu”

Bakan Göktaş, Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen Aile Gençlik Fonu ve evlilik desteklerine de değinerek, “2025 Aile Yılı'nda gençlerimize ve ailelerimize çok önemli destekler sunuyoruz. Gençlerimizin çıktıkları bu yolda yanlarında olmak boynumuzun borcu” dedi.

Tuğ: “Bizi çok mutlu ettiniz”

Nişanlanan Mehmet Fatih Tuğ ise, “Cuma günü namazdan sonra Sayın Bakanımıza mesaj atarak bu özel günümüze davet etmek istedim. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Bugün bizleri çok mutlu ettiler” ifadelerini kullandı.

Tuğ ayrıca, Aile Yılı projeleriyle gençlerin yalnız hissetmediğini belirterek, “Birçok genç artık 'Nasıl evleneceğiz?' diye kaygılanmıyor. Bakanımızın bu yaklaşımı hepimize umut veriyor” dedi.