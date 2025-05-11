Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve bakanlar, Anneler Günü dolayısıyla yayınladıkları mesajlarda şehit anneleri, Gazzeli anneler ve koruyucu annelere dikkat çekti.

Yılmaz, sosyal medya paylaşımında rahmetli annesini anarak, "Hangi yaşta olursak olalım, annenin yeri her zaman bir başkadır. Bir gün değil, her gün onların günü olsun" dedi.

Şefkat, fedakarlık ve umut vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, annelerin sadece aileleri değil, toplumları da şekillendirdiğine dikkat çekerek, "Şehit annelerini, Filistinli mazlum anneleri ve hayatın yükünü cesaretle taşıyan tüm anneleri saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Anneliği derin bir sorumluluk ve büyük bir emek olarak nitelendiren Kurtulmuş, kadınların toplumdaki rolünün güçlenmesine vurgu yaptı.

Göktaş’tan engelli ve koruyucu annelere özel mesaj

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şehit ve gazi annelerine minnet duygularını iletti. Engelli çocukları için mücadele eden annelere sarıldığını belirten Göktaş, koruyucu annelere de teşekkür ederek, "Annelerimizin Anneler Günü’nü gönülden kutluyorum" dedi.

Yerlikaya: Annelerin yüreği milletin mayasıdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise annelerin sessizce taşıdığı fedakarlıklara dikkat çekti. "Dara düştüğümüzde hep bir yol gösterenimiz oldu" diyen Yerlikaya, tüm annelere ve anne adaylarına sevgi ve şükranlarını sundu.

Ömer Çelik’ten Gazzeli annelere selam

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de mesajında şehit ve gazi annelerine saygılarını iletti. Gazze’deki annelere de selam gönderen Çelik, tüm annelerin gününü kutladı.