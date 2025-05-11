Arnavutluk’ta genel seçim heyecanı başladı. Ülkede kayıtlı 3,7 milyonun üzerindeki seçmen, sabah saatlerinde oy kullanmaya başladı.

Genel seçimlerde 53 siyasi parti ve 3 seçim ittifakı, 140 sandalyeli parlamentoya girmek için yarışıyor. Oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı ve 19.00’da sona erecek.

İktidar ve muhalefet yarışta başa baş gidiyor

Kamuoyu yoklamalarına göre, Başbakan Edi Rama’nın liderliğini yaptığı Sosyalist Parti (PS) seçimde önde görünüyor. Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ise 25 partiden oluşan Büyük Arnavutluk İttifakı’yla önemli bir destek almayı hedefliyor.

Seçime katılan diğer partiler arasında Avro-Atlantik Koalisyonu, Ortak Hareket Partisi, Sosyal Demokrat Parti ve Vatan Hareketi gibi çeşitli gruplar bulunuyor.

Uluslararası gözlemciler görev başında

Seçim süreci Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) yaklaşık 100 gözlemci tarafından takip ediliyor. Seçim barajı %1 olarak uygulanıyor.

Arnavutluk’un çok etnili yapısı nedeniyle seçim sonuçlarının sosyal dengeleri de etkileyebileceği belirtiliyor. Ülkede Arnavutların dışında Makedon, Yunan, Karadağlı, Boşnak, Sırp ve Roman topluluklar da yaşıyor.

İlk sonuçlar gece yarısına doğru gelebilir

Seçim yasasına göre resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor. Arnavutluk'ta genel seçimler 4 yılda bir gerçekleştiriliyor.