2025’in ilk dört ayında kırmızı ışık ihlali nedeniyle 369 bin 457 sürücüye ceza uygulandı. Trafik kazalarında 137 vatandaş hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafik denetimlerinin sıkı şekilde sürdüğünü belirtti. Yerlikaya, yalnızca kırmızı ışık ihlaliyle değil, tüm trafik kural ihlalleriyle mücadele edildiğini vurguladı.

Işık ihlalleri ölümcül sonuçlar doğuruyor

Yerlikaya, 2024 yılı içinde kırmızı ışık ihlalleri nedeniyle 137 kişinin yaşamını yitirdiğini aktararak, “Her 3 günde bir canımızı yitirdik” dedi. Trafikte güvenliğin herkesin sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Bir haftada 3,6 milyon araç denetlendi

1-8 Mayıs tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 3 milyon 600 bin 17 araç kontrol edildi. Bu kapsamda farklı trafik ihlallerine de işlem yapıldı.

Diğer ihlallerde de yüksek rakamlar

Aynı dönemde hız ihlali yapan 149 bin 311, periyodik muayenesi olmayan 27 bin 818 ve emniyet kemeri takmayan 25 bin 993 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve sigortasız araçla trafiğe çıkan 7 bin 474 kişi de denetimlerde tespit edildi.

Işıklı veya sesli uyarı cihazlarını izinsiz kullanan 50 sürücüye de işlem yapıldı. Toplamda 498 bin 666 trafik ihlali kayıtlara geçti.

Bakan’dan uyarı: Bir anlık ihmal can alıyor

Bakan Yerlikaya, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olmasın.”