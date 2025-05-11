ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 14-16 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında Türkiye’ye gelecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yapacak.

NATO üyesi 32 ülkenin dışişleri bakanları ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve diğer üst düzey yetkililerin de katılacağı toplantı, 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda’nın Lahey kentinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi’nin hazırlık süreci açısından büyük önem taşıyor.

Antalya toplantısında gündem yoğun

15 Mayıs’ta gerçekleşecek Kuzey Atlantik Konseyi oturumunda; NATO’nun savunma harcamaları, transatlantik güvenlik mimarisi, NATO-AB ilişkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi başlıklar değerlendirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Türkiye’nin ittifak içindeki rolünü ve Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını vurgulaması bekleniyor. Fidan’ın özellikle savunma sanayii iş birliklerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine dair mesajlar vermesi öngörülüyor.

Türkiye’den AB’ye net mesaj

Toplantıda Fidan’ın, AB üyesi olmamasına rağmen NATO’da önemli bir role sahip olan Türkiye’nin Avrupa savunma girişimlerine tam katılımının sağlanması gerektiğini dile getirmesi bekleniyor.

Ayrıca Fidan’ın, “360 derece güvenlik” anlayışı çerçevesinde sadece bölgesel tehditlere değil, terörle mücadelede de müttefik dayanışmasının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayacağı ifade ediliyor.

Toplantı kapsamında Hakan Fidan’ın, bazı mevkidaşlarıyla birebir ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.