Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahmin raporuna göre, yurt genelinde sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı etkisini artırıyor. Bugün için 10 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Uyarı listesinde Adana, Giresun, Mersin, Kayseri, Kahramanmaraş, Ordu, Sivas, Tokat, Yozgat ve Osmaniye yer aldı. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

İstanbul için sağanak tarihi belli oldu

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre İstanbul’da cuma günü yeniden sağanak yağış bekleniyor. Aynı gün Marmara Bölgesi genelinde İzmir, Balıkesir ve Çanakkale gibi illerde de gök gürültülü yağışlar görülecek.

Pazartesi gününden itibaren Trakya, İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde sağanaklar etkili olacak. Salı günü Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e yağış uyarısı yapıldı. Çarşamba ve perşembe günleri ise yağışlar doğu illerinde yoğunlaşacak.

Toz taşınımı ve fırtına da etkili olacak

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımına karşı da uyarı yaptı. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da zaman zaman saatte 70 km’ye ulaşan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.