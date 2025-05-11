AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel barış arayışlarındaki rolüne dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanımızın ilkeli barış diplomasisi en güvenilir iradedir” dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, uluslararası alanda barış çağrılarının giderek etkisizleştiği bir dönemden geçildiğini, bazı aktörlerin bir bölgede barış çağrısı yaparken başka yerlerde çatışmaları körüklediğini belirtti.

“Türkiye diplomasi üreten bir merkezdir”

Çelik, Erdoğan’ın tüm kriz bölgelerinde barış iradesini canlı tuttuğunu ifade ederek, “Bu irade Türkiye’yi güvenilir, çözüm odaklı ve diplomasiye dayalı bir merkez haline getirmiştir” dedi.

Uluslararası düzenin temellerinin sarsıldığı bir dönemde Türkiye’nin yapıcı tutumuna dikkat çeken Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere pek çok çatışmalı alanda ilkeli tutumunu sürdürdüğünü vurguladı.

“Çifte standart barışı zedeliyor”

Açıklamasında bazı ülkelerin tutarsız dış politikalarına da değinen Çelik, “Barış isteyenlerin, başka coğrafyalarda savaş kışkırtıcılığı yapması ilkesizliktir. Uluslararası kurumların etkisizleştiği ortamda bu tutarsızlıklar daha da belirginleşiyor” dedi.

Çelik, Türkiye'nin bu karmaşık küresel ortamda ilkeli tutumuyla öne çıktığını ve barış için çalışmaya devam edeceğini belirtti.