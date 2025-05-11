Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşı, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için tarihi bir fırsat oluştuğunu belirttiği ve bu sürecin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Türkiye barışa ev sahipliği yapmaya hazır

Erdoğan, Türkiye’nin kalıcı ateşkesin sağlanması ve barış müzakerelerinin başlaması için her türlü diplomatik desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Barış görüşmelerine Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini de Macron’a iletti.

Yeniden inşa sürecinde işbirliği mesajı

Görüşmede Erdoğan, savaş sonrası Ukrayna’nın yeniden yapılandırılması sürecinde uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti. Bu aşamada Fransa ile işbirliğinin sürdürülmesinin faydalı olacağını belirtti.

İki lider, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel güvenlik konularında da fikir alışverişinde bulundu.