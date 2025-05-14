Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün yüzde 21,9 artışla 1 milyar 660 milyon 221 bin 925 liraya yükseldi.

Gün öncesi piyasada yarın için megavatsaat başına elektrik fiyatı, en yüksek 3 bin 400 lira ile 19.00, 20.00 ve 21.00 saatlerinde belirlendi. En düşük fiyat ise saat 12.00'de 1379 lira 49 kuruş olarak kaydedildi.

Ortalama fiyat 2 bin 822 lira seviyesinde

Gün öncesi piyasada megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 822 lira 47 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 808 lira 32 kuruş olarak hesaplandı.

Spot piyasada ise bugün en yüksek fiyat 3 bin 399 lira, en düşük fiyat ise 779 lira 99 kuruş olarak gerçekleşti.