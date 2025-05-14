Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13.743 lira 39 kuruş olarak kaydedildi. Bu fiyat, bir önceki güne kıyasla artış gösterdi.

İşlem hacmi 5,3 milyon lirayı aştı

Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi dün itibarıyla 5 milyon 306 bin 627 lira oldu. Önceki gün bu tutar 4 milyon 895 bin 330 lira olarak açıklanmıştı. Aynı dönemde doğal gaz ticaret miktarı 392 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Dengeleme gazı fiyatları da açıklandı

EPİAŞ tarafından açıklanan dengeleme gazı fiyatları ise alış için 14 bin 430 lira 56 kuruş, satış için 13 bin 56 lira 22 kuruş seviyesinde belirlendi. Bu fiyatlar, sistemdeki arz-talep dengesine göre günlük olarak güncelleniyor.

Türkiye’ye doğal gaz girişi 124 milyon metreküpü geçti

Türkiye’ye dün toplamda 124 milyon 520 bin 31 metreküp doğal gaz girişi yapıldı. Aynı gün piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 124 milyon 644 bin 839 metreküp olarak kaydedildi. Bu rakamlar, doğal gaz arz-talep dengesinin korunduğunu gösteriyor.