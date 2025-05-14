Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörle mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirterek, silah bırakan örgüt mensuplarına yönelik yasal adımların değerlendirildiğini açıkladı.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tunç, “Terör örgütünün kendini feshetmesi ve silah bırakması, kalkınmanın önündeki en büyük engelin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Bu gelişme, Türkiye’nin birlik ve güvenlik içinde geleceğe yürümesi adına önemli bir dönüm noktasıdır.” dedi.

“Yargı reformu süreciyle uyumlu olacak”

Tunç, planlanan yasal düzenlemelerin 23 Ocak’ta kamuoyuyla paylaşılan Yargı Reformu Stratejisi ile uyumlu olacağını vurguladı. Hasta, yaşlı ve doğum yapmış hükümlüler için infaz uygulamalarında esneklik sağlanabileceğini dile getirdi.

Bu çerçevede üzerinde durulan başlıklar şunlar:

Rehabilitasyon cezaevlerinde tedavi ve infaz süreci

5 yıl altı suçlar için esnek infaz modelleri

70 yaş üstü hükümlüler için evde infaz imkânı

Doğum yapan kadınların infaz süresinin çocuk okula başlayana kadar evde sürmesi

DEM Parti ile temaslar sürdü

Tunç, DEM Parti heyetinin Adalet Bakanlığı’nı ziyaret ettiğini ve bu görüşmede cezaevi koşulları, gözlem kurulları ve denetimli serbestlik gibi konuların değerlendirildiğini söyledi.

“Bazı konular yasal düzenleme gerektiriyor, bazıları ise doğrudan idari uygulamalarla çözülebilir” diyen Tunç, denetimli serbestlik ve tutukluluk süresine ilişkin çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

Örgüt adına suç işleyenlere yeni çerçeve

Adalet Bakanı, terör örgütü mensubu olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilere yönelik cezai uygulamaların yeniden ele alınacağını açıkladı. Bu konuda Meclis’te partiler arası görüşmeler yapılacağını da sözlerine ekledi.

“Umut hakkı” iddialarına yanıt

DEM Parti’nin kamuoyuna taşıdığı “umut hakkı” konusunun gündemlerinde olup olmadığı sorulan Tunç, “Yaptığımız görüşmede bu konu konuşulmadı” açıklamasında bulundu.