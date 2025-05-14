Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, sigorta sektörünün 2024 yılında yaklaşık 25 milyar dolarlık prim üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Obalı, 2030 yılına kadar bu rakamın iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini duyurdu.

Bankasüransın sektördeki rolü artacak

Anadolu Ajansı’nın global iletişim ortağı olduğu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark ev sahipliğinde düzenlenen “2025 Türkiye Bankasürans Zirvesi”nde konuşan Obalı, bankasürans kanalının sektörde önemli bir rol üstlendiğini belirtti. 2024 yılında toplam prim üretiminin yüzde 20’si bankalar aracılığıyla yapıldı.

Dijital kanallarla büyüme ivmesi yakalanacak

TSB Genel Sekreteri, klasik banka şubelerinin yanında dijital ve mobil kanalların da artık sigorta dağıtımında etkili olmaya başladığını ifade etti. Özellikle kredi bağlantılı hayat sigortalarının yanı sıra hayat dışı ürünlerde de bankasüransın etkisinin arttığını söyledi.

Türkiye, dünya sigorta liginde geride

Özgür Obalı, Türkiye’nin ekonomik büyüklüğüne rağmen küresel sigorta sektöründe 37. sırada yer aldığını belirtti. Gayrisafi yurt içi hasılaya oranla sigorta prim üretiminin yüzde 2,5 seviyesinde olduğunu kaydeden Obalı, bu oranın artırılması gerektiğini vurguladı.

Hedef: Bankasürans payını yüzde 40’a çıkarmak

Obalı, bankasüransın sadece kredi bağlantılı sigortalarla sınırlı kalmaması gerektiğini, alternatif ürünlerle daha da çeşitlenebileceğini ifade etti. 2030 yılına kadar bankasüransın toplam sigorta prim üretimindeki payını yüzde 40 seviyesine çıkarma hedefini paylaştı.