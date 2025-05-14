Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen, “Sağlıkta Görünmeyen Emek: Ebe ve Hemşirelerin Sesi” temalı toplantı ile hemşire ve ebelerin yaşadığı sorunları kamuoyuna taşıdı. Memur-Sen Genel Merkezi'ndeki toplantıda sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik talepler gündeme geldi.

"Sağlık sisteminin omurgasıyız"

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nı kutlayarak sözlerine başladı. Doğan, hemşire ve ebelerin sağlık sisteminin temel unsurları olduğunu vurguladı.

Daha önce düzenledikleri çalıştayla hemşirelik mesleğinin sorunlarını kapsamlı biçimde değerlendirdiklerini belirten Doğan, “Özveriyle çalışan hemşireler, kendi görevleri dışında işleri de üstleniyor ancak bu emek maaşlara yansımıyor” dedi.

Sağlık-Sen’in talepleri neler?

Doğan, atama bekleyen hemşirelerin planlı şekilde istihdam edilmesi gerektiğini belirterek şu talepleri sıraladı:

Uzman hemşirelik tanınmalı, liyakat temelli terfi sistemi getirilmeli

Temel giderleri karşılayacak düzeyde ücret artışı yapılmalı

Ebe ve hemşirelere özel aile destek ödemesi sağlanmalı

Kreş desteği ve çocuk yardımı verilmeli

Nöbet ücretleri en az %100 artırılmalı

Gece çalışanlar için servis ve güvenli ulaşım teminatı sağlanmalı

Tüm ücretler emekliliğe yansıtılmalı

Kamu lojmanları sağlanmalı, büyükşehirlerde kira desteği verilmeli

“Sesimizin duyulmasını istiyoruz”

Doğan, sağlık çalışanlarının yıllardır süregelen taleplerine çözüm bulunmasını isteyerek, ebe ve hemşirelerin sesi olunması çağrısında bulundu.