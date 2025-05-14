Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bölücü örgütün kendini feshedeceğini ve silah bırakacağını duyurmasının Türkiye açısından önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi.

Erdoğan, bu gelişmenin “terörsüz bir Türkiye” için verilen uzun mücadelenin yeni bir aşaması olduğunu belirterek, "Bu safha, ortak geleceğe güçlü adımlarla ilerleme dönemidir" dedi.

"Silah bırakma kararı tarihi önemde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgütün açıklamasının sadece güvenlik açısından değil, toplumsal barış ve birlik duygusu açısından da büyük anlam taşıdığını vurguladı. “Bu süreç, 86 milyonun kardeşçe yaşadığı bir Türkiye'nin önünü açacaktır” diye konuştu.

Türkiye'nin bu meselesini dış müdahale olmadan, kendi siyasi kurumları ve millet iradesiyle çözme yeteneğini gösterdiğini ifade etti.

Geçmişin yükü ekonomiye de zarar verdi

Terörle geçen 40 yılı aşkın sürenin sadece can kayıplarına değil, ekonomiye de büyük zararlara yol açtığını dile getiren Erdoğan, “Ülkemiz gelişmiş ülkelerle rekabet etmekte gecikti çünkü trilyonlarca lira teröre harcandı” dedi.

Siyasi istikrarsızlık, darbeler ve vesayet süreçlerinin de bu tabloya katkı sunduğunu belirten Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefleri için önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.

14 Mayıs ve demokrasi vurgusu

Cumhurbaşkanı, 14 Mayıs 1950 seçimlerinin 75. yılına da değinerek, Adnan Menderes'in demokrasiye geçişteki rolünü andı.

“Milletin iradesiyle iktidar değişmiş, hizmet siyaseti başlamıştır. O dönemin karanlık müdahalelerini ve bu müdahale sonucu asılan liderleri unutmayacağız” dedi.