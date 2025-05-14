Sumru’nun silahı ateşlemesiyle tüm dengeler değişiyor

Show TV’nin perşembe akşamları büyük ilgiyle takip edilen dizisi Siyah Kalp, 15 Mayıs akşamı yayınlanacak 32. bölümüyle izleyicisini ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Tims&B Productions imzası taşıyan dizinin yeni bölümünde, Sumru’nun aldığı kritik karar, hikâyenin seyrini tamamen değiştirecek. Aile bağları, geçmiş hesaplaşmalar ve karmaşık duygularla yoğrulan bu bölüm, karakterlerin kaderini etkileyen gelişmelere sahne olacak.

Sumru’nun kararı büyük yankı uyandıracak

Halil’in üst üste gelen iftiralarına daha fazla dayanamayan Sumru, nihayetinde Nihayet’in getirdiği silahı kullanır. Bu olay sadece Sumru’yu değil, tüm aileyi şoke eder. Yaptıklarının sonuçlarını göze alan Sumru, silahı ateşledikten sonra vakit kaybetmeden emniyete gitmeye ve teslim olmaya karar verir. Bu beklenmedik hamle, Sumru’nun ne kadar çaresiz ve yorgun olduğunu gözler önüne sererken, onun güçlü duruşu da izleyiciden takdir toplayacak.

Aile harekete geçiyor ama kırgınlık devam ediyor

Sumru’nun başına gelenlerden haberdar olan aile bireyleri hemen devreye girer. Ancak Sumru, özellikle çocuklarına ve Tahsin’e karşı hâlâ büyük bir kırgınlık içindedir. Yaşadığı hayal kırıklıkları ve yalnız bırakılmışlık duygusu, onun bu süreçte ailesine olan güvenini sarsmıştır. Bu nedenle destek çağrılarına kulak asmayarak tek başına savaşmayı tercih eder. Sumru’nun bu duygusal mesafesi, aile içindeki gerginliği daha da artırır.

Peri’nin gelişi Melek’i tedirgin ediyor

Kapadokya’ya gelen Peri, Melek’in dikkatinden kaçmaz. Onun ani gelişi Melek’te büyük bir huzursuzluk yaratır. Peri’nin Cihan’a yakınlaşma çabaları da bu tedirginliği pekiştirir. Melek, Peri’nin asıl amacını öğrenmek için gözlerini dört açar. Peri’nin Cihan üzerindeki etkisi, ilerleyen bölümlerde büyük bir çatışmanın da fitilini ateşleyecek gibi duruyor.

Sevilay güçlü durmaya çalışıyor

Nuh’un içinde bulunduğu sıkıntılı süreç, Sevilay’ı da derinden etkiler. Kalbinde derin bir endişe taşısa da, Sevilay Nuh’un yanında güçlü kalmak için elinden geleni yapar. Ancak Nuh’un zamanı gittikçe daralmaktadır ve bu durum, Sevilay’ın sabrını zorlamaktadır. Aralarındaki bağ güçlenirken, Nuh’un karşı karşıya olduğu tehditler izleyiciyi gerilim dolu dakikalarla buluşturacak.

Duygular, çatışmalar ve beklenmedik kararlar

bölümde sadece Sumru’nun değil, tüm karakterlerin hayatında önemli kırılma noktaları yaşanacak. Hikâyenin merkezindeki çatışmalar, aşk, intikam ve aile içi hesaplaşmalarla daha da derinleşecek. Özellikle Sumru’nun teslim olma kararı, hikâyeye yön veren olayların başlangıcı olabilir. Peri’nin varlığı ve Cihan’a olan ilgisi ise Melek ve Cihan arasında yeni gerilimleri beraberinde getirecek.

Dizinin senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın üstlendiği Siyah Kalp, 15 Mayıs Perşembe saat 20.00’de Show TV ekranlarında olacak. Duygu yüklü bu yeni bölüm, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.