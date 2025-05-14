Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci öncesinde memurların ekonomik ve sosyal taleplerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, aile dostu politikalar çerçevesinde kapsamlı bir paket sundu.

Vergi oranı sabitlenmeli, çocuk sayısına göre düşürülmeli

Memurlar için gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini isteyen Yalçın, evli memura ek olarak yüzde 2,5, her bir çocuk için de yüzde 2,5 oranında vergi indirimi uygulanmasını önerdi. “3 çocuklu bir memurun vergi yükü 10 puan düşürülmeli,” dedi.

Doğum sonrası izin süresi bir yıla çıkarılsın

Yalçın, mevcut 16 haftalık analık izninin yetersiz olduğunu belirterek bunun 52 haftaya uzatılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca süt izninin iki yıl süreyle devam etmesini ve her çocuk için 10 bin TL doğum yardımı verilmesini istedi.

Emekliliğe yıpranma hakkı ve yıllık izin artışı talebi

Çocuk sahibi memurlar için emekliliğe yönelik teşviklerin hayata geçirilmesi gerektiğini savunan Yalçın, birinci çocukta 120 gün, ikinci çocukta 240 gün, üçüncü çocuk ve üzeri için ise 360 gün yıpranma hakkı tanınmasını talep etti. Ayrıca, yıllık izinlere çocuk sayısına göre ek gün eklenmesini önerdi.

Genç memurlara evlilik desteği gündemde

Yalçın, gençlerin evliliği ertelediğini belirterek kamu çalışanlarına 300 bin TL taksitli ve geri ödemeli evlenme yardımı verilmesini önerdi. “Aile kurmak isteyen genç kamu personeli desteklenmeli,” diye konuştu.

"Emekli maaş farkı kapanmalı"

Yalçın, aktif görevdeki memur ile emekli arasında maaş farkının açıldığını, bunun nedeni olarak bazı ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilmemesini gösterdi. Bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.

3600 ek gösterge vurgusu: 2025 sonuna kadar tamamlanmalı

Birinci dereceye yükselen kamu görevlileri için 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2025 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesini beklediklerini ifade eden Yalçın, bu sürecin toplu sözleşme masasına kalmadan çözülmesini istedi.