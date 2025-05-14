Azize ve Devran’ın krizi büyüyor, yeni karar aileyi sarsıyor

Star TV ekranlarında yayınlanan ve dram yüklü hikayesiyle izleyicileri derinden etkileyen “Sahipsizler”, 14 Mayıs Çarşamba akşamı 23. bölümüyle seyirciyle buluşacak. Anne ve babalarını aynı gece kaybettikten sonra hayata sıkı sıkıya tutunmaya çalışan altı kardeşin mücadelesini konu alan dizide, bu bölümde aile içindeki gerilim ve dış tehditler yeniden zirveye taşınıyor.

Samet’in ameliyatı büyük risk taşıyor

Hastalığı ilerleyen Samet’in ameliyatı, kardeşler için umutla beklenen bir dönüm noktasıdır. Ancak ameliyat sırasında yaşanan komplikasyonlar herkesin nefesini tutmasına neden olur. Bu tıbbi krizi çözmek isteyen Cevdet, para bulmak için tehlikeli bir yola başvurur. Tefeciden aldığı borç, sadece maddi bir yük değil, aynı zamanda onu karanlık ilişkilerin içine sürükleyen bir tehdit haline gelir.

Fırat soyadının peşinde

Ailenin direnci kadar bireysel mücadeleleri de dikkat çekerken, Fırat’ın hırslı ve inatçı karakteri yine ön plandadır. Vahap’a olan öfkesini açıkça dile getiren Fırat, Alaz soyadının sadece bir aidiyet değil, bir güç simgesi olduğunu düşünmeye başlar. Bu tavrı, aşiret içinde yeni çatışmalara zemin hazırlar.

Devran ve Azize arasında ipler kopma noktasında

Öte yandan Devran ve Azize cephesinde gerginlik hızla tırmanır. Devran’ın çocuk sahibi olma konusundaki ısrarı, Azize’nin sınırlarını zorlamaktadır. Aşiret içinde Devran hakkında çıkan dedikodular da bu ilişkiyi iyice yıpratır. Ancak asıl bomba, Pervin’in Azize’ye “kuma” getirme kararı olur. Pervin, Alaz soyunun sürmesi gerektiğini savunarak bu zorlayıcı hamleyi yaparken, Azize bu gelişmeye büyük bir öfkeyle karşı çıkar. Artık sadece bir evliliğin değil, koca bir soyun geleceği masaya yatırılmıştır.

Miras hesapları yeniden gündemde

Buket’e kalan büyük miras ise Haşmet’i yeniden harekete geçirir. Bu serveti ailenin lehine kullanmak isteyen Haşmet, Yusuf ile Buket’in tekrar bir araya gelmesi için bazı planlar yapmaya başlar. Haşmet’in bu hesapları, sadece iki genci değil, tüm ailenin geleceğini etkileyecek yeni çatışmaları doğuracaktır.

Yetimhane kökenli kardeşlerin sınavı büyüyor

Sahipsizler dizisinin bu bölümünde dramatik yapı daha da yoğunlaşırken, karakterlerin bireysel mücadelesi kadar aile bağlarının da ne kadar kırılgan olduğu gözler önüne serilecek. Samet’in yaşam savaşı, Cevdet’in karanlık borcu, Devran ve Azize arasında çözülmesi zor hale gelen kriz, Buket’in mirası ve aşiret içindeki güç oyunları diziyi adeta bir düğüm yumağına dönüştürüyor.

OGM Pictures yapımı olan dizide Cem Karcı yönetmen koltuğunda yer alırken, senaryoda Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı imzası bulunuyor. Başrollerinde Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül ve Reha Özcan gibi deneyimli isimlerin yer aldığı yapım, izleyicilere her hafta olduğu gibi bu hafta da çarpıcı sahneler sunmaya hazırlanıyor.

Sahipsizler’in 23. bölümü 14 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.