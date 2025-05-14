CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11 yıl önce yaşanan Soma maden faciası anısına düzenlenen Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’na katıldı. Etkinlik, Soma Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Vahşi madencilik hâlâ devam ediyor”

Sempozyumun açılış konuşmasında madenlerde bilimsel ve güvenli üretimin önemine vurgu yapan Özel, denetimsiz ve doğaya zarar veren madencilik faaliyetlerine tepki gösterdi. “Türkiye’nin yer altı zenginliklerinden faydalanılmasına karşı değiliz. Ancak bunun bilimsel yöntemlerle, işçilerin canı hiçe sayılmadan yapılması gerekir,” dedi.

“301 madencinin daha hayatını kaybetmemesi dualara bağlı”

Türkiye’de bazı örnek işletmelerin bulunduğunu belirten Özel, buna rağmen birçok madenin hala riskli şartlarda faaliyet gösterdiğini dile getirdi. “Bugün hâlâ bir benzer kazanın yaşanma riskiyle karşı karşıyayız. İnsanlar madene giderken helalleşiyor,” ifadelerini kullandı.

Örgütlenme ve denetim çağrısı yaptı

Özel, işçi sınıfının örgütlenmesinin ve iş güvenliği önlemlerinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Sempozyum, konuşmaların ardından akademik oturumlarla devam etti.