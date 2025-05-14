Ailede başlayan komedi, ekrana taşınıyor

Türk televizyonlarının sevilen komedi ustaları Burak Aksak ve Selçuk Aydemir, yeni projeleri “Aile Saadeti” ile ekranlara dönüyor. Sinehane yapım imzası taşıyan dizinin proje tasarımı ve senaryosu Burak Aksak’a aitken, yönetmen koltuğunda ise mizahın usta ismi Selçuk Aydemir oturuyor. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından sete çıkan dizi, yakında atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Bir evde üç aile, bol kahkaha!

“Aile Saadeti”nin temel hikayesi, birbirlerini neredeyse hiç tanımayan üç farklı akraba ailenin aynı çatı altında yaşamaya başlamasıyla şekilleniyor. Ortaya çıkan durumlar ise hem bolca komik anı hem de duygusal bağların yeniden inşasını beraberinde getiriyor. Aile içi çatışmalar, geçmişten gelen sırlar ve kültürel farklılıkların harmanlandığı senaryoda, sıcak ama aynı zamanda eleştirel bir mizah dili hâkim.

Oyuncu kadrosu göz dolduruyor

Dizinin başrollerinde genç ve başarılı oyuncular Burak Dakak ile Buse Meral yer alıyor. Onlara; deneyimli ve sevilen oyuncular Vildan Atasever, Hakan Yılmaz, Fatih Al, Hakan Karsak, Esra Kızıldoğan, Sibel Aytan, Kürşat Demir, Ahmet Mark Somers, Volkan Uygun, Zerrin Sümer ve Suat Sungur eşlik ediyor. Bu güçlü oyuncu kadrosu, dizinin hem dramatik yapısını destekliyor hem de mizahi gücünü artırıyor.

Her karakterin kendi iç çatışması, geçmişi ve hayalleri bulunuyor. Bu çok katmanlı yapı, seyircinin farklı karakterlerle bağ kurmasını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda karakterlerin gelişimi boyunca yaşadıkları dönüşümler de diziye zenginlik katıyor.

Günümüz aile yapısına modern bir yorum

Dizi, modern hayatın aile üzerindeki etkilerini mizahi bir dille irdelemeyi hedefliyor. Geleneksel aile değerleriyle günümüzün bireysel yaşam tarzları arasında sıkışmış karakterler, izleyiciyi hem düşündürüyor hem de güldürüyor. “Aile Saadeti”, sadece bir komedi dizisi değil; aynı zamanda toplumsal dönüşümlere de dikkat çeken bir yapım olma iddiasını taşıyor.

Burak Aksak’ın ince mizah anlayışı ve Selçuk Aydemir’in akıcı yönetmenliği, diziyi yalnızca eğlenceli bir iş değil, aynı zamanda kaliteli bir ekran deneyimi haline getiriyor. Aksiyonun da zaman zaman dahil olduğu senaryoda, olaylar hızlı gelişiyor, karakterler sürprizlerle sınanıyor.

Sürprizlerle dolu ilk bölüm yakında

Yapım ekibinin paylaştığı bilgilere göre, dizinin ilk bölümü sürpriz olaylarla açılacak. Üç ailenin bir araya geliş süreci, ilk bölümdeki asıl komediyi doğuracak. İzleyicilerin karakterlerle ilk teması, onları hem güldürecek hem de “bu hikâyeyi izlemeliyim” dedirtecek.

Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmasa da çekimlerin başlaması ve tanıtım hazırlıklarının hızlanması, yapımın çok yakında atv ekranlarında olacağını gösteriyor.