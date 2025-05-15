ABD’de üretici fiyatlarındaki artış nisan ayında yavaşladı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 gerileyerek piyasa beklentisinin tersine düşüş gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, nisan ayındaki bu düşüş Ekim 2023’ten bu yana görülen ilk aylık azalma oldu. Üretici fiyatlarındaki bu azalma, enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret ediyor.

Yıllık artış son 7 ayın en düşük seviyesinde

Nisan ayında ÜFE, yıllık bazda yüzde 2,4 artarak piyasa beklentisi olan yüzde 2,5’in altında kaldı. Bu oran, Eylül 2024’ten bu yana görülen en düşük yıllık artış oldu. Mart ayında yıllık artış yüzde 3,4 seviyesindeydi.

Beklentilerin altında kalan bu veri, ABD’de fiyat baskılarının gevşemeye başladığını gösteriyor.

Çekirdek ÜFE’de de gerileme var

Gıda ve enerji fiyatlarının dışarıda bırakıldığı çekirdek ÜFE de nisanda aylık bazda yüzde 0,4 geriledi. Bu oran, yüzde 0,3 seviyesindeki piyasa tahmininden düşük gerçekleşti. Yıllık bazda ise çekirdek üretici fiyatları yüzde 3,1 arttı ve beklentilerle uyumlu seyretti.

Mart ayında çekirdek ÜFE, aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 4 artmıştı.

Fed'in izleyeceği veriler arasında

ÜFE, üretici maliyetlerindeki değişimi yansıtarak manşet enflasyon üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. ABD Merkez Bankası (Fed), faiz politikası kararlarında bu tür öncü verileri dikkate alıyor. Nisan ayı verileri, faiz indirimi ihtimaline dair tartışmaları yeniden gündeme taşıyabilir.