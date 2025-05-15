Konya’nın Kulu ilçesi bugün saat 15.46’da 5,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi.

Derinliği 18 kilometreyi aştı

AFAD verilerine göre deprem yerin 18,73 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı başta Ankara olmak üzere İç Anadolu’daki pek çok kentte hissedildi.

Yetkililer: Olumsuz durum yok

Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, “Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık, ekiplerimiz sahada” dedi. Aynı şekilde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını ve şu an için olumsuz bir durum olmadığını vurguladı.