Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Engelliler Haftası kapsamında özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın yaşam öyküsünü anlatan “Buğday Tanesi” filmi, izleyicilerle buluştu.

Bayram: “Engelleri birlikte aşmalıyız”

Film gösterimi öncesinde konuşan Serkan Bayram, küçük yaşta geçirdiği kazayla ellerini kaybettiğini hatırlattı. Hayat hikâyesinin sinemaya uyarlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayram, “Buğday Tanesi, 40 milyona yakın izleyiciye ulaştı,” dedi.

“Kimse engeli nedeniyle dışlanmasın”

Bayram, engelli bireylerin yaşam hakkına, eğitim ve istihdama eşit erişimi için çalıştıklarını belirtti. Depremler, savaşlar ve doğal afetlerin engelliliği artırdığını vurgulayarak, “Doğa zaten yeterince zarar veriyor, insanlar olarak birbirimize engel çıkarmayalım,” ifadelerini kullandı.

Film büyük ilgi gördü

Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda yapılan gösterim, katılımcılardan tam not aldı. “Buğday Tanesi”, sadece bireysel bir başarı öyküsü değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılık çağrısı niteliği taşıyor.