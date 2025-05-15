Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ankara'da bir araya geldi. Kritik görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
Zelenskiy, Külliye’de resmi törenle karşılandı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.
Masada iş birliği ve güvenlik konuları var
Görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin yanı sıra Karadeniz’deki gelişmeler, bölgesel güvenlik, savunma sanayisi iş birliği ve insani yardım konularının ele alınması bekleniyor. Heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenebilir.