Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye'nin 2025 yılının ilk çeyreğinde uluslararası doğrudan yatırımlarda geçen yıla kıyasla yüzde 89,3 oranında artış kaydettiğini açıkladı. Yatırım hacmi 3 milyar dolar seviyesine yükseldi.

En yüksek yıllık yatırım rakamı son iki yılın zirvesinde

Merkez Bankası verilerine dayanan açıklamada, yıllıklandırılmış uluslararası doğrudan yatırım (UDY) tutarının mart ayı itibarıyla 13,1 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Bu rakam, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Yatırım yapan ülkeler arasında ilk üç sırayı Kazakistan, Hollanda ve ABD alırken; Almanya, İsviçre ve Fransa gibi ülkeler de önemli kaynaklar arasında yer aldı.

Ticaret ve imalat sektörleri yatırımda öne çıktı

Yatırımların yüzde 48’i toptan ve perakende ticaret sektörüne yöneldi. İmalat sektörü yüzde 22,2 ile ikinci sırada yer alırken; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 9,4’lük payla üçüncü oldu.

Dağlıoğlu: Türkiye ekonomisi dirençli yapısını koruyor

Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğinin güçlendiğini vurguladı.

“Küresel doğrudan yatırımlar 2024’te düşerken Türkiye yüzde 9,8’lik artış gösterdi. Bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 89’luk büyüme, ülkemize olan güvenin açık bir yansıması.” Borsa İstanbul’da sakin açılış, Endeks 9.280 puanda İçeriği Görüntüle

Dağlıoğlu, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve nitelikli yatırımların artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.