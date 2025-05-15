Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde açıklamalarda bulundu. Fidan, toplantının zamanlamasına dikkat çekerek Türkiye'nin ev sahipliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye, güvenlik işbirliğinde aktif rol üstleniyor

NEST Kongre Merkezi’nde konuşan Fidan, “Özellikle bu çok önemli ve özel zamanda, bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan büyük bir ayrıcalık duyuyoruz.” dedi. Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan gelişmelerin ittifak üyeleri arasında daha güçlü bir savunma işbirliğini zorunlu kıldığını belirtti.

Gözler haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde

Fidan, toplantının aynı zamanda Hollanda’nın Lahey kentinde haziranda yapılacak NATO Zirvesi’nin hazırlık süreci açısından da önem taşıdığını dile getirdi. Türkiye’nin hem bölgesel barış hem de NATO’nun kolektif güvenlik politikalarına katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı.