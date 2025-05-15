Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Ilıca köyünde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 35 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Kene ısırığı sonrası hastaneye kaldırıldı

Hayvancılıkla uğraşan ve iki çocuk annesi Ç.K'nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ç.K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi köyünde defnedilecek

Ç.K'nin cenazesinin Zara ilçesi Ilıca köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili sağlık ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı belirtildi.