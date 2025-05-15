Çorum'da geçtiğimiz günlerde un fabrikasında meydana gelen patlama sonrası ağır yaralanan işçilerden Zülfikar Tutuş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Patlama 6 Mayıs'ta gerçekleşmişti

Olay, 6 Mayıs tarihinde Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi üzerindeki un fabrikasında yaşanmıştı. Paketleme ünitesinde henüz nedeni belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiş, olayda çok sayıda işçi yaralanmıştı. Yaralılardan 47 yaşındaki Zülfikar Tutuş’un durumu ağırdı.

Yoğun bakımda hayatını kaybetti

Patlama sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tutuş, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Tutuş’un cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.

Diğer yaralıların durumu

Olayda yaralanan 9 kişiden 6’sı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralı işçilerden Ali T. (41) ve Gazi K. (46) ise yanık ünitesinde tedavi görmeye devam ediyor. Her iki işçinin de sağlık durumları yakından takip ediliyor.