NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İstanbul'da planlanan Rusya-Ukrayna müzakereleri öncesinde Türkiye'nin diplomatik kapasitesine dikkat çekti. Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Rutte, Türkiye'nin sürece katkısını “merkezi rol” olarak tanımladı.

Türkiye, uluslararası aktörlerle güçlü bağlara sahip

Toplantının ikinci gününde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rutte, Türkiye'nin tüm ilgili taraflarla güçlü ilişkilere sahip olduğunu ve bu sayede barış müzakerelerine güvenilir bir zemin sunduğunu belirtti. Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki etkinliğine değinen Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Fidan’ın süreçte etkili aktörler olduğunu ifade etti.

“Türkiye burada büyük bir rol oynuyor çünkü tüm ilgili ortaklarla iyi ilişkilere sahip.” – Mark Rutte

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na ev sahipliği yapan Antalya'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir araya geldi.

NATO zirvesi öncesi güvenlik başlıkları masada

Rutte, haziran ayında Lahey'de gerçekleşecek NATO Zirvesi’nde Rusya tehdidi, Çin’in askeri kapasitesi ve terörle mücadele gibi başlıkların öncelikli olacağını belirtti. Ayrıca, NATO’nun kendini koruyabilmesi için savunma yatırımlarının artırılması gerektiğini dile getirdi.

“Ateşkese hazır olan taraf Ukrayna”

Ukrayna’nın barış görüşmelerine hazır olduğunu belirten Rutte, “Top artık Rusya sahasında” sözleriyle Moskova’nın adım atması gerektiğini vurguladı. Müzakerelerin İstanbul'da gerçekleşmesi ise Türkiye’nin taraflar arasındaki diplomatik köprü rolünü güçlendiriyor.

Savunma sanayisinde Türkiye’ye övgü

Rutte, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı “etkileyici” olarak nitelendirdi. Türk şirketlerinin uluslararası işbirliklerine dikkat çeken Rutte, NATO üyeleri arasında savunma ekipmanları satışına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.