Muğla’nın Bodrum ilçesinde, belediye öncülüğünde düzenlenen deniz dibi temizlik etkinliğiyle Kumbahçe Sahili'nden yaklaşık 50 kilogram atık çıkarıldı.

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmaları bu yıl gönüllü belediye çalışanlarının dalışlarıyla başladı. Denizden çıkarılan atıklar, sahilde sergilenerek farkındalık oluşturuldu.

Atık miktarının azlığı umut verdi

Belediye yetkilileri, deniz dibinden çıkan atık miktarının az olmasını çevre duyarlılığının artması açısından sevindirici olarak değerlendirdi.

Etkinliğe Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu ve Meclis Üyesi Candan Topdemir’in yanı sıra belediye personeli katıldı.

Temizlik Gümbet Mahallesi ile sürecek

Deniz dibi temizlik çalışmaları 21 Mayıs’ta Gümbet Mahallesi’nde devam edecek. Bodrum Belediyesi, çevre farkındalığını artırmak için benzer etkinliklere yıl boyunca devam edecek.