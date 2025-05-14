Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel krizlerde aktif rol üstlenmeye devam ettiğini söyledi.

Fidan, yarın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geleceklerini belirterek, “Liderlerin belirlediği çerçevede, Suriye’ye yönelik yaptırımlar ve bölgenin geleceği üzerine detaylı görüşmeler yapacağız” dedi.

NATO gündeminde savunma harcamaları ve Gazze krizi

Toplantının NATO Zirvesi hazırlıkları açısından kritik olduğunu belirten Fidan, ABD’nin uzun süredir gündeme getirdiği savunma bütçesi paylaşımının ittifak içindeki dengeleri etkilediğine dikkat çekti.

Gazze’deki savaşın da toplantının önemli başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Fidan, transatlantik güvenliği etkileyen tüm krizleri NATO çerçevesinde gündeme getireceklerini kaydetti.

İstanbul’da Ukrayna-Rusya görüşmesi: Format netleşiyor

Fidan, İstanbul’da planlanan Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri için diplomatik hazırlıkların sürdüğünü söyledi. “Amerikan ve Rus heyetleri İstanbul’a geliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüşmelerimiz sürüyor. Hâlâ kesin format belirlenmiş değil, ancak ilerleme var” açıklamasında bulundu.

Fidan, tarafların pozisyonlarını netleştirmeye çalıştığını belirterek, “Güven ortamı için Türkiye gibi güvenilir aktörlerin rolü kritik. Biz bu süreçte yapıcı kolaylaştırıcı bir görev üstleniyoruz” dedi.

Trump’tan Suriye yaptırımlarına yeşil ışık

ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye uygulanan yaptırımları kaldırmaya olumlu yaklaştığını belirten Fidan, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bu yöndeki mesajı karşılık buldu. Suriye’ye dönüşlerin sağlanabilmesi ve ekonomik toparlanma için bu adım şart” dedi.

Yeni dönemde Suriye ile diyalogun artırıldığını ifade eden Fidan, başta Suudi Arabistan olmak üzere bölgedeki ülkelerle de koordineli çalıştıklarını, yeni Şam yönetiminin yürüttüğü diplomasinin olumlu karşılandığını sözlerine ekledi.

Dörtlü zirve sonrası yeni adımlar bekleniyor

Türkiye-ABD-Suudi Arabistan-Suriye dörtlü görüşmesini “tarihi” olarak nitelendiren Fidan, yaptırımların resmen kaldırılmasının ardından Suriye’ye yatırım akışının hızlanabileceğini belirtti.