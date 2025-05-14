İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yeni bir adli süreç başlatıldı. Tutuklu bulunan İmamoğlu’nun ifadesi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

İfade Marmara Cezaevi’nden alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun ifadesi, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS sistemiyle gerçekleşti. Soruşturmanın, önceki ifadesinde yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle başlatıldığı öğrenildi.

Yardım suçlamasına ek olarak hakaret iddiası

Ekrem İmamoğlu hakkında daha önce “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlamasıyla yürütülen soruşturmada verdiği beyanlarda, yargı görevlilerine yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadelerin yer aldığı belirtildi. Bu nedenle kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla ayrı bir soruşturma açıldı.