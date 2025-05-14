Kaynak: AA
Genel Kurul’da bölgesel sıkıntılar ve çözüm çağrıları öne çıktı
TBMM Genel Kurulu’nda Van’daki sağlık ve altyapı sorunları, Malatya’daki don felaketi sonrası çiftçilerin durumu ve Türkiye süreci ele alındı.
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