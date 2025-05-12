Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan ciro endekslerini yayımladı. Takvim etkisinden arındırılmış verilere göre toplam ciro endeksi, 2024’ün aynı ayına göre yüzde 33,4 oranında yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre ise mart ayında toplam ciro, şubat ayına kıyasla yüzde 4,2 artış gösterdi.

Sanayi cirosu artarken inşaat geriledi

Sanayi sektöründe yıllık ciro artışı yüzde 25,1 olarak kaydedilirken, aylık bazda artış yüzde 5,5 seviyesinde gerçekleşti.

İnşaat sektöründe ise yıllık artış yüzde 26,3 oldu. Ancak mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış aylık veri yüzde 4,6’lık düşüşe işaret etti.

Ticaret ve hizmet sektörleri yükselişi sürdürdü

Martta en yüksek yıllık ciro artışı yüzde 37,8 ile ticaret sektöründe görüldü. Ticaret cirosu bir önceki aya göre de yüzde 5,8 artarak dikkat çekti.

Hizmet sektöründe ise yıllık bazda yüzde 35,9, aylık bazda ise yüzde 0,5 oranında artış gerçekleşti.

Genel görünüm

Mart ayı verileri, iç talepte canlılığın sürdüğünü ve özellikle ticaret ile hizmet sektörlerinde hareketliliğin devam ettiğini gösterdi. Sanayide istikrarlı artış dikkat çekerken, inşaatta aylık bazlı daralma öne çıktı.