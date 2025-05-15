Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nin 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini güncelledi. Açıklanan verilere göre bölge ekonomisi yılın ilk çeyreğinde sınırlı bir büyüme performansı sergiledi.

GSYH artışı yüzde 0,3’te kaldı

20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2025’in ilk çeyreğinde bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0,3 arttı. Yıllık bazda ise büyüme oranı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti.

Bu sonuç, hem piyasa beklentisi olan yüzde 0,4'lük artışın hem de Eurostat’ın daha önce yayımladığı öncü verinin gerisinde kaldı.

Avrupa Birliği ortalaması biraz daha yüksek

Avrupa Birliği genelinde büyüme verileri Euro Bölgesi’ne kıyasla daha pozitif bir tablo çizdi. AB ekonomisi çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 1,4 oranında büyüme gösterdi.

Ülke bazında büyüme oranları

Bölgenin önde gelen ekonomilerinin ilk çeyrekteki performansı şu şekilde:

Almanya: %0,2 büyüme Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı İçeriği Görüntüle

Fransa: %0,1 büyüme

İtalya: %0,3 büyüme

İspanya: %0,6 büyüme

Verilere göre, İspanya yılın ilk çeyreğinde Avro Bölgesi’nin en hızlı büyüyen ülkesi oldu. Almanya ve Fransa gibi büyük ekonomiler ise sınırlı artışlarla dikkat çekti.

Veriler toparlanmanın kademeli ilerlediğini gösteriyor

Açıklanan veriler, Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın sürdüğünü ancak beklenenden daha yavaş ilerlediğini ortaya koyuyor. Özellikle iç talepteki durgunluk ve jeopolitik belirsizlikler, büyüme üzerindeki baskının devam ettiğini gösteriyor.