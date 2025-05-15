Devlet Tiyatroları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlanan Gençlik Haftası’na özel bir etkinliğe imza atıyor. “Genç Sahne” adıyla düzenlenen proje kapsamında, 8 farklı şehirden tiyatro oyunu Ankara’da sahnelenecek.

8 şehirden gelen oyunlar tek sahnede buluşuyor

19-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek gösterimlerde, Sivas, Diyarbakır, İstanbul, Kayseri, Bursa, Van, Trabzon ve İzmir Devlet Tiyatroları’nın seçilmiş yapımları sanatseverlerle buluşacak. Gösterimler, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Şinasi ve Akün sahnelerinde gerçekleşecek.

Her oyun için bilet fiyatı sabit tutuldu; seyirciler tüm oyunları 100 TL karşılığında izleyebilecek.

Programda neler var?

19-20 Mayıs:

Şinasi Sahnesi: Antre / Sivas DT

Akün Sahnesi: Yüzleşme / Diyarbakır DT

21-22 Mayıs:

Şinasi Sahnesi: Callback / İstanbul DT

Akün Sahnesi: Öğle Kahvesi / Kayseri DT

23-24 Mayıs:

Şinasi Sahnesi: Kahvaltı Dahil / Bursa DT

Akün Sahnesi: Maskeliler / Van DT

25-26 Mayıs:

Şinasi Sahnesi: Savaş Müzesi / Trabzon DT

Akün Sahnesi: Anahtar / İzmir DT ABD İç Güvenlik Bakanı’ndan tartışmalı anayasa yorumu İçeriği Görüntüle

Tiyatroda genç seslere alan açılıyor

Devlet Tiyatroları’nın açıklamasına göre “Genç Sahne” projesiyle gençlerin sanata erişimi artırılmak istenirken, farklı şehirlerden gelen oyunların Ankara’da buluşturulması kültürel çeşitliliğe katkı sağlayacak.

Farklı bakış açıları sunan yapımlar, hem genç izleyicilere hem de tiyatro tutkunlarına yeni deneyimler vadediyor.