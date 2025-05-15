Devlet Tiyatroları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlanan Gençlik Haftası’na özel bir etkinliğe imza atıyor. “Genç Sahne” adıyla düzenlenen proje kapsamında, 8 farklı şehirden tiyatro oyunu Ankara’da sahnelenecek.
8 şehirden gelen oyunlar tek sahnede buluşuyor
19-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek gösterimlerde, Sivas, Diyarbakır, İstanbul, Kayseri, Bursa, Van, Trabzon ve İzmir Devlet Tiyatroları’nın seçilmiş yapımları sanatseverlerle buluşacak. Gösterimler, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun Şinasi ve Akün sahnelerinde gerçekleşecek.
Her oyun için bilet fiyatı sabit tutuldu; seyirciler tüm oyunları 100 TL karşılığında izleyebilecek.
Programda neler var?
19-20 Mayıs:
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Şinasi Sahnesi: Antre / Sivas DT
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Akün Sahnesi: Yüzleşme / Diyarbakır DT
21-22 Mayıs:
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Şinasi Sahnesi: Callback / İstanbul DT
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Akün Sahnesi: Öğle Kahvesi / Kayseri DT
23-24 Mayıs:
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Şinasi Sahnesi: Kahvaltı Dahil / Bursa DT
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Akün Sahnesi: Maskeliler / Van DT
25-26 Mayıs:
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Şinasi Sahnesi: Savaş Müzesi / Trabzon DT
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Akün Sahnesi: Anahtar / İzmir DT
Tiyatroda genç seslere alan açılıyor
Devlet Tiyatroları’nın açıklamasına göre “Genç Sahne” projesiyle gençlerin sanata erişimi artırılmak istenirken, farklı şehirlerden gelen oyunların Ankara’da buluşturulması kültürel çeşitliliğe katkı sağlayacak.
Farklı bakış açıları sunan yapımlar, hem genç izleyicilere hem de tiyatro tutkunlarına yeni deneyimler vadediyor.