Gönül Dağı'nın yeni bölümünde duygusal kararlar, komik olaylar ve tehlikeli anlar bir arada yaşanacak

Beşinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam eden TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 179. bölümüyle yine dopdolu bir hikâye sunuyor. Sıcacık atmosferi, bozkırın samimi dili ve güçlü karakter kadrosuyla gönüllerde taht kuran yapım, bu hafta Fidan’ın iç dünyasına, okul gezisinde yaşanan sürprizlere ve kasaba halkının renkli hayatına ışık tutuyor. 17 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek yeni bölümde izleyicileri hem gözyaşı hem kahkaha bekliyor.

Fidan valizini topluyor, yeni bir karar alıyor

Dizinin en vurucu sahnelerinden biri, Fidan’ın yaşadığı içsel kırılmayı konu alacak. Behçet’le yaşadığı gerginlik sonrası güvenini kaybeden Fidan, kimseye söylemeden önemli bir karar verir. Kendini dünyaya ait hissedemeyen, bir valize sığan ama bir hayata sığamayan Fidan’ın bu duygusal kararı hem Behçet’i hem Ramazan’ı harekete geçirir. Bu ikili, Fidan’ın peşinden gitmek ve onu vazgeçirmek için plan kurar. Ancak sonuç düşündüklerinden farklı olabilir.

Antik kent gezisinde heyecan dorukta

Selma, öğretmenliğe dönüş yaparken Taner’in destekleriyle okul gezisinde görev alır. Ali’nin de eşlik ettiği bu gezide rotaları kasabaya yakın bir antik kenttir. Ancak bu kültürel etkinlik kısa sürede bir maceraya dönüşür. Doğayla iç içe bu gezide yaşanacak tehlikeli anlar, Ali ve Selma’nın ilişkisine de farklı bir boyut kazandıracaktır. İzleyici, bu ikilinin sınavdan nasıl geçeceğini merakla takip edecek.

Süleyman çocuklar için kolları sıvıyor

Doktorundan iyi haberler alan Süleyman, bu morali çocuklarla paylaşmak ister. Okula yaptığı ziyaret sırasında bahçede oyun oynayan ama imkânsızlıklar nedeniyle zorlanan çocukları fark eder. Onlara özel bir oyun alanı hazırlama fikriyle harekete geçer. Bu duygusal girişim, kasaba halkının da takdirini kazanır ve Süleyman’ın gönüllerdeki yerini daha da sağlamlaştırır.

Ramazan Mete'nin krallığı sarsılıyor

Asuman’ın diyet sürecini fırsata çeviren Ramazan Mete, çektiği video sonrası kasabanın ilgi odağı olur. Ailesini kendi düzenine göre yönlendirmeye başlayan Mete, adeta küçük bir krallık kurar. Ancak bu düzen uzun sürmez. Hiç beklemediği bir gelişme, tüm planlarını alt üst eder. Mete’nin düştüğü komik durumlar izleyiciye keyifli anlar yaşatacak.

Seyfettin’in yalanı, Hüseyin’i kurtarabilecek mi?

Hüseyin’in geçmişte borçlandığı kişilerin kasabaya gelmesi, olayların fitilini ateşler. Durumu öğrenen Seyfettin, Hüseyin’i korumak için yalan söyler. Ancak bu yalanın nelere yol açacağı belirsizdir. Olaylar tahmin edildiğinden daha karmaşık hâle gelir ve kahkaha dolu sahnelerle birleşir.