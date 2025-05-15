Altın piyasasında gerileme eğilimi sürüyor. Ons fiyatındaki kayıpların etkisiyle gram altın yüzde 0,8 düşüşle 3 bin 927 liraya kadar geriledi.

Fiyatlardaki düşüş ons altından kaynaklı

Dün yüzde 2,3 kayıpla 3 bin 960 liradan günü kapatan gram altın, yeni işlem gününe de negatif başladı. Sabah 09.50 itibarıyla gram altın 3 bin 927 lira, çeyrek altın 6 bin 520 lira ve Cumhuriyet altını 26 bin 60 liradan alıcı buluyor.

Ons altında da düşüş devam ediyor

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,8 değer kaybederek 3 bin 152 dolar seviyesine indi. ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin geçici olarak azalması ve jeopolitik risklerin düşmesi, güvenli liman talebini baskılıyor.

Veri akışı ve Fed konuşması takipte

Analistler, bugün ABD'den gelecek perakende satış ve üretici enflasyonu verilerinin yanı sıra, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmanın da altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Yurt içinde ise haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek.

Teknik görünümde önemli seviyeler

Teknik analizlere göre, ons altın için 3.100 dolar destek, 3.200 dolar ise direnç olarak öne çıkıyor. Ayrıca İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri de piyasalar tarafından yakından izleniyor.