Rusya’dan şartlı zirve mesajı: barış masası ancak ön koşullarla mümkün

Rusya, uzun süredir uluslararası kamuoyunun merakla beklediği Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin ilk kez açık bir çerçeve sundu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından yapılan açıklamada, iki liderin bir araya gelmesinin ancak belirli şartların karşılanması halinde mümkün olacağı vurgulandı. Moskova, İstanbul’da daha önce planlanan ancak Vladimir Putin’in katılmamasıyla iptal edilen görüşmeye dair sorulara da yanıt verdi.

İlk adım mahkum takası olabilir

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, mevcut durumda ABD ile herhangi bir doğrudan temas kurulmadığı açıkça ifade edilirken, İstanbul’da gerçekleştirilen önceki müzakerelere atıf yapıldı. Peskov, barış masasına dönüş için en yakın olasılığın mahkum takası olduğunu belirtti. Bu adımın, iki ülke arasında güven tazelenmesini sağlayabileceği ve diplomatik süreci yeniden başlatabileceği düşünülüyor.

Zirve ancak zemin oluşursa gerçekleşebilir

Putin-Zelenski görüşmesine dair yöneltilen sorulara net bir yanıt veren Kremlin yetkilileri, bu seviyedeki bir görüşmenin, ancak taraflar arasında belirli noktalarda uzlaşı sağlanırsa düzenlenebileceğini vurguladı. Peskov, "Liderler düzeyindeki bir zirve, sadece görüşmek için yapılmaz. Böyle bir buluşmanın anlamlı olması için önce somut bir zemine ihtiyaç vardır" dedi. Rusya’nın daha önceki müzakerelerde öne sürdüğü şartlar hakkında ise kamuoyuna bilgi verilmeyeceği ifade edildi.

Kapalı kapılar ardında diplomasi sürüyor

Kremlin açıklamasında dikkat çeken bir başka unsur ise yürütülen müzakerelerin içeriğine dair bilgi verilmemesi oldu. Moskova yönetimi, görüşmelerin kapalı kapılar ardında, gizlilik çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı. Bu durum, tarafların hâlen temas halinde olduğunu ancak bu temasların kamuoyuna açık biçimde yürütülmeyeceğini gösteriyor.

İstanbul görüşmelerine gönderme yapıldı

Rusya, açıklamasında İstanbul’da Türkiye’nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelere de atıfta bulundu. Türkiye’nin iki ülke arasındaki müzakerelerde oynadığı rol, uluslararası kamuoyu tarafından daha önce defalarca takdir edilmişti. Ancak Putin’in o dönemki görüşmelere katılmaması, diplomatik ilerlemeyi sekteye uğratmıştı. Şimdi ise yeni bir masa kurulması için sinyaller verilmiş durumda.

Ukrayna tarafının tutumu belirleyici olacak

Putin-Zelenski görüşmesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda Ukrayna’nın yaklaşımı da belirleyici olacak. Kiev yönetiminin, daha önce Rusya’nın işgal ettiği topraklardan tamamen çekilmesi talebinde bulunduğu ve bu talebin hâlen geçerli olduğu biliniyor. Rusya’nın ise bu koşulu kabul etmeye yanaşmaması, olası zirve önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Yine de Kremlin’in açıklaması, en azından iletişim kanallarının tamamen kapalı olmadığını gösteriyor.

Barış için umut kapısı aralandı mı?

Kremlin’in bu açıklamaları, savaşın sona ermesi yönünde yeni bir diplomatik pencere olarak değerlendiriliyor. Tarafların ön koşullarda anlaşması durumunda, zirve için yeniden bir takvim oluşturulabileceği belirtiliyor. İstanbul veya başka bir tarafsız başkent, olası buluşmanın ev sahibi olabilir. Ancak barış yolunun zorlu, çetin ve sabır gerektiren bir süreç olduğu unutulmamalı.