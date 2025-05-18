Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, vatandaşların kullanımına açıldı. Proje, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirildi.

200 bin metrekarelik yeşil yaşam alanı

Yaklaşık 200 bin metrekarelik alana kurulan millet bahçesinde 57 bin 863 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Ayrıca, 22 bin 615 metrekarelik yaya yolu ve 135 araçlık otopark da ziyaretçilere hizmet veriyor.

Donatı alanlarıyla dikkat çekiyor

İmrahor Millet Bahçesi’nde 3 köprü, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, kafeteryalar, mescit, millet kıraathanesi, büfeler, elektronik oyun alanları ve açık hava spor alanları yer alıyor. Proje, hem dinlenme hem de sosyal etkinlik alanı olarak tasarlandı.

Bakan Kurum’dan davet

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocuklar oynasın, büyükler çayını yudumlasın, piknik sepetini kapan gelsin. İmrahor Millet Bahçesi Başkentlileri bekliyor.” ifadelerini kullandı.