Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir gazetede yer alan haberle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, bakan olmadığı döneme ait bir fotoğraf üzerinden yapılan haberin zorlama ve gerçek dışı olduğunu ifade etti.

“Tanımadığım kişilerle ilişkilendirilmem mantıksız”

Londra’da çekildiği belirtilen fotoğraf üzerinden bağlantı kurulmaya çalışıldığını belirten Şimşek, “Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişini ve geleceğini bilmem mümkün değil” dedi. Fotoğrafta yer alan kişilerle herhangi bir ilişkisi olmadığını vurguladı.

“Ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor”

Şimşek, açıklamasında ekonomi programının başarılı şekilde sürdüğünü belirterek, “Görevimizi hakkıyla yürütmeye devam ettikçe bu tür mesnetsiz saldırıların zamanlamasına şaşırmıyoruz” ifadelerini kullandı. Söz konusu haberin manipülatif bir çaba olduğunu belirten Bakan, kamuoyunun bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini dile getirdi.