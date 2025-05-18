İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir yasa tasarısının hazırlandığını açıkladı. Tasarıya göre, asker uğurlama ya da düğün konvoyu oluşturarak köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda trafiği durduran araç sürücülerine 180 bin lira para cezası uygulanacak. Ayrıca bu sürücülerin ehliyetleri 120 gün geçici olarak geri alınacak, araçları da aynı süreyle trafikten men edilecek.

Ambulansa yol vermeyen sürücülere işlem yapıldı

Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde Ankara Konya Yolu üzerinde ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki sürücülerle ilgili işlem yapıldığını da duyurdu. U.G, B.S, B.K. ve B.T.S. adlı dört sürücüye toplam 49 bin 810 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, üç sürücü hakkında adli işlem başlatıldı ve araçları trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Trafik güvenliğine yönelik 36 maddelik teklif

Yeni yasa teklifinde, toplumsal düzeni bozan ve acil sağlık hizmetlerini aksatan durumların önlenmesi için 36 maddelik kapsamlı değişiklikler yer alıyor. Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğunu belirten Yerlikaya, düzenlemenin caydırıcılık açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

“Ambulanslar zamanla yarışıyor” uyarısı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Ambulansların taşıdığı her saniye hayat kurtarabilir. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da sevdiklerimizi taşıyor olabilir” sözleriyle kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu.