Türkiye’de 17 Mayıs günü elektrik tüketimi 887 bin 903 megavatsaat olarak kaydedilirken, üretim 886 bin 49 megavatsaatte kaldı. Böylece tüketim, üretimi günlük bazda 1854 megavatsaat aştı.

Tüketim akşam saatlerinde zirve yaptı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, gün içinde saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 21.00’de 41 bin 396 megavatsaatle gerçekleşti. En düşük tüketim ise sabah 07.00’de 29 bin 774 megavatsaat olarak kaydedildi.

Üretimde yenilenebilir kaynakların payı yüksek

Elektrik üretiminde rüzgar santralleri yüzde 17,5 ile ilk sırada yer aldı. Bu kaynağı yüzde 17,4’lük oranla barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14 ile güneş enerjisi santralleri takip etti. Yenilenebilir kaynakların toplam üretimdeki payı dikkat çekti.

Elektrik ithalatı ihracatı geçti

Türkiye 17 Mayıs’ta 6 bin 812 megavatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirirken, ithalat miktarı 8 bin 713 megavatsaat oldu. Net ithalat 1901 megavatsaat olarak hesaplandı.