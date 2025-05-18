Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşü ve kaya tırmanışı etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlik, Kafkas Üniversitesi öğretim görevlisi İlyas Çağlar öncülüğünde gerçekleştirildi.

Keklik Vadisi’nde Türk bayrağı dalgalandı

Yaklaşık 10 kişilik doğasever ve dağcı grubunun katıldığı yürüyüş, Sarıkamış Soğuksu Mesire Alanı’ndan başlayarak Keklik Vadisi’ne kadar devam etti. Katılımcılar, yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüşün ardından 70 metrelik kayalıklarda iniş ve tırmanış yaptı. Dağcılar, tırmanış sırasında Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı açarak anlamlı bir mesaj verdi.

“Gençlerimizi spora ve doğaya davet ediyoruz”

Etkinliğin ardından konuşan İlyas Çağlar, “Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Gençliğe armağan edilen bu günde, doğayla iç içe bir farkındalık oluşturmak istedik,” dedi. KAÜ Dr. Öğretim Üyesi Ömer Koç ise sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek gençleri bu tür etkinliklere katılmaya çağırdı.