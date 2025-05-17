Cezaevi ziyaretinde tansiyon yükseldi: görüşme krizi iddialara neden oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in geçtiğimiz hafta yaptığı bir cezaevi ziyareti, beklenmedik bir tartışmanın merkezine yerleşti. CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret eden Özel’in, burada görevli infaz koruma memurlarıyla gerilim yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte olayın Adalet Bakanlığı tarafından incelenmeye alınması dikkatleri üzerine çekti.

Sandalye krizine varan tartışma

İddialara göre, Özgür Özel cezaevine ulaştığında, Akpolat’ın görüşmeye geç getirildiğini öne sürerek bu durumun kasıtlı olduğunu düşündü. Görüşme odasında beklerken giderek sinirlenen Özel’in, yanında bulunan infaz koruma memurlarıyla tartışmaya başladığı ve gardiyanlara yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı öne sürüldü. Olayın daha da alevlenmesiyle birlikte Özel’in eline bir sandalye alarak fırlatmaya yeltendiği, ancak son anda vazgeçtiği belirtildi.

Gardiyanların anlatımına göre olayın seyri

Cezaevinde görevli bazı infaz koruma memurları, olayla ilgili tutanak tutarak yaşananları resmi şekilde kayıt altına aldı. Gardiyanlar, Özgür Özel’in sinirli bir şekilde odada bağırarak hakaret ettiğini ve kendilerine karşı oldukça kırıcı bir dil kullandığını ileri sürdü. Memurlardan birinin ifadesine göre, Akpolat’ın geç getirilme nedeni kendisinin geç hazırlanmasıydı ve bir kasıt söz konusu değildi. Bu bilgi Özel’e iletildiğinde ise ortam daha da gerildi.

Adalet Bakanlığı devreye girdi

Yaşanan olayın ardından cezaevi yönetimi, görevli personelin şikâyetlerini dikkate alarak konuyu resmi kanallardan Adalet Bakanlığı’na bildirdi. Bakanlık ise, gelen rapor ve iddialar doğrultusunda konuyla ilgili bir inceleme süreci başlattı. Sürecin sonunda olayın soruşturulmaya değer olup olmadığına karar verilecek. Özgür Özel cephesinden ise şu ana kadar olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

Siyasi atmosferde yeni bir tartışma başlığı

Yaşanan olayın kamuoyuna yansımasıyla birlikte siyasi arenada yeni bir gerilim konusu ortaya çıkmış oldu. Muhalefet lideri olan Özel’in bu tür bir tartışmaya karıştığı iddiası, hem destekçileri hem de rakipleri tarafından farklı şekillerde yorumlandı. Bazı çevreler olayın abartıldığını savunurken, diğer taraflar cezaevinde görev yapan kamu personeline yönelik herhangi bir sözlü ya da fiziksel müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

Yasal süreç nasıl işleyecek?

Olayın resmi kayıtlara geçmiş olması, ilerleyen günlerde hukuki bir sürecin başlayabileceği anlamına geliyor. Eğer Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak inceleme sonucunda Özgür Özel’in davranışlarının kamu görevlilerine yönelik tehdit veya hakaret içerdiği sonucuna varılırsa, savcılık nezdinde resmi bir soruşturma başlatılabilir. Bu durum hem hukuki hem de siyasi açıdan önemli sonuçlar doğurabilir.