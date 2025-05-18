Gazze’de devam eden İsrail saldırılarında can kaybı her geçen gün artıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda ölenlerin sayısının 53 bin 339’a ulaştığını açıkladı.

Son 24 saatte 67 kişi daha hayatını kaybetti

Yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5’i enkaz altından çıkarılan toplam 67 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca 361 yaralı hastanelere sevk edildi. İsrail’in farklı bölgelere düzenlediği sabah saldırılarında ise 96 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ateşkesin bozulmasından bu yana 3 binden fazla can kaybı

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta ilan edilen ateşkesi 18 Mart’ta bozmuştu. Bu tarihten bu yana geçen süreçte 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı. Sağlık yetkilileri, enkaz altında hâlâ binlerce kişinin olduğunu belirtiyor.