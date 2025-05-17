İzlanda’dan Türkiye’ye güven vurgusu: barışta ve güvenlikte kilit ülke

İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü ve küresel güvenlikteki konumunu övgü dolu sözlerle değerlendirdi. Antalya’da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuşan Gunnarsdottir, Türkiye'nin sadece askeri gücüyle değil, diplomatik kapasitesiyle de ittifakın en önemli aktörlerinden biri olduğunu söyledi. Özellikle Orta Doğu’da barışı sağlama misyonunda Türkiye’nin eşsiz bir konuma sahip olduğunu vurgulayan İzlandalı bakan, NATO için Türkiye’nin vazgeçilmez olduğunu belirtti.

Türkiye'nin askeri gücüne ve diplomatik etkisine dikkat çekti

Gunnarsdottir, Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığının sadece caydırıcılık açısından değil, aynı zamanda barış ve istikrarın korunması adına da stratejik önem taşıdığını belirtti. Türkiye’nin NATO’nun farklı operasyonlarına verdiği güçlü destekten övgüyle bahseden Gunnarsdottir, “Türkiye yalnızca bir askeri güç değil; aynı zamanda bölgesel çatışmaların çözümünde aktif bir arabulucu” dedi. Özellikle İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasının bu rolü pekiştirdiğini vurguladı.

İzlanda’dan Türkiye’ye diplomatik takdir

Toplantıda Türkiye’nin ev sahipliğini “vizyoner ve misafirperver” olarak tanımlayan Gunnarsdottir, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katkılarını da ayrı bir parantezde değerlendirdi. Antalya’daki toplantının, önümüzdeki haftalarda Lahey’de düzenlenecek NATO Zirvesi’ne zemin hazırladığını ve ittifakın içindeki birlik duygusunu artırdığını ifade etti. Türkiye’nin katkıları sayesinde NATO'nun çok daha kararlı ve güçlü bir yapıya büründüğünü dile getirdi.

Ukrayna krizine dair net mesajlar

İzlanda Dışişleri Bakanı, Rusya-Ukrayna savaşına dair tutumlarını da net ifadelerle dile getirdi. Ukrayna’nın yanında olduklarını belirten Gunnarsdottir, Rusya’yı saldırgan taraf olarak tanımladı ve “Bu savaş Rusya'nın savaşıdır, Ukrayna değil” dedi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış görüşmelerine katılmamasının büyük bir hata olduğunu düşündüğünü ifade etti. İzlanda’nın NATO’nun ortak duruşuna katkı vermeye devam edeceğini belirten bakan, özellikle Ukrayna’da adil ve kalıcı barışın sağlanmasının Avrupa’nın geleceği için hayati olduğunu söyledi.

Savunma harcamaları artırılıyor

Avrupa’daki güvenlik dengesine dair değerlendirmelerde bulunan Gunnarsdottir, NATO üyelerinin savunma bütçelerini artırmaları gerektiğini vurguladı. İzlanda’nın kendi askeri gücü bulunmamasına rağmen NATO içindeki sorumluluklarını yerine getirdiğini belirterek, “Biz hava gözetleme, denizaltı izleme ve uluslararası koalisyonlara katılarak destek veriyoruz. İzlanda, Atlantik ortasında dev bir üs gibi çalışıyor ve müttefiklerini elinden gelen her şekilde destekliyor” şeklinde konuştu.

Barış için Türkiye’ye verilen destek daha da artacak

Gunnarsdottir ayrıca, Türkiye’nin dünya barışı adına attığı adımların uluslararası toplumda saygı gördüğünü, özellikle İstanbul ve Antalya’da düzenlenen toplantıların Türkiye’nin barış misyonunu görünür kıldığını ifade etti. Türkiye’nin arabuluculuk yeteneğinin NATO için büyük bir kazanım olduğunu belirten İzlandalı Bakan, ilerleyen süreçte Türkiye’nin bu alandaki etkisinin daha da güçleneceğini dile getirdi.