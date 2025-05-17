Suriyeli yönetimin yeni hamlesine Körfez’den destek geldi

Suriye’deki siyasi geçiş sürecinde uluslararası arenadaki gelişmeler dikkat çekici bir ivme kazanırken, bu sürecin ekonomik boyutuna dair çarpıcı bir gelişme Dünya Bankası tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Suriye’nin Uluslararası Kalkınma Birliği'ne (IDA) olan 15,5 milyon dolarlık borcunun, Suudi Arabistan ve Katar tarafından ödendiği belirtildi. Bu gelişme, Suriye’nin uluslararası ekonomik sistemle yeniden entegre olması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Körfez ülkelerinden şaşırtıcı finansal adım

Dünya Bankası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 12 Mayıs itibarıyla Suriye'nin IDA’ya olan tüm borcunun kapandığı duyuruldu. Söz konusu borcun, Suriye’nin eski rejimi döneminden kalan finansal yükümlülükler arasında yer aldığı vurgulandı. Ancak dikkat çekici olan nokta, bu ödemenin doğrudan Suriye tarafından değil, Suudi Arabistan ve Katar tarafından yapılmış olması. Bu durum, Körfez ülkelerinin yeni Suriye yönetimine yönelik artan diplomatik ve ekonomik desteklerinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Uluslararası arenada yeniden görünürlük kazanıyor

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin sonlanmasının ardından Ahmed Şara liderliğinde kurulan geçici hükümet, hem siyasi meşruiyet kazanma hem de uluslararası kurumlarla bağlarını güçlendirme yolunda önemli adımlar atıyor. Dünya Bankası’na olan borcun ödenmesiyle birlikte, Suriye artık bu kuruluştan tekrar kredi alma ve proje desteği talep etme hakkını teknik olarak geri kazanmış oldu. Bu gelişme, yeni yönetimin uluslararası camiada kabul görme sürecinin hızlandığını gösteriyor.

Ekonomik izolasyondan çıkışın sembolü

Suriye'nin Dünya Bankası’na olan borçlarının sıfırlanması, sadece mali bir düzenleme olmanın ötesinde, ülkenin uzun yıllar süren ekonomik izolasyon sürecinden çıkışına işaret ediyor. Dünya Bankası, IDA kapsamında düşük gelirli ülkelere finansal destek sağlayan en önemli uluslararası kurumlardan biri konumunda. Suriye’nin bu kuruluştan tekrar yararlanabilecek duruma gelmesi, ülkenin altyapı, eğitim, sağlık ve kalkınma projeleri konusunda yeni kaynaklara erişebileceği anlamına geliyor.

Katar ve Suudi Arabistan’ın ortak çıkarları

Suriye’ye yapılan bu mali destek, Suudi Arabistan ve Katar’ın bölgesel dengeler konusundaki yeni stratejik pozisyonlarına da ışık tutuyor. Daha önce birçok konuda karşı karşıya gelen bu iki ülkenin, Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde ortak hareket etmesi, Orta Doğu’da yeni bir diplomatik sayfanın açıldığını gösteriyor. Uzmanlar, bu adımın sadece sembolik değil, aynı zamanda ekonomik ve siyasi ilişkilerin şekillenmesinde belirleyici rol oynayacağını ifade ediyor.

Suriye için yeni fırsat kapıları aralanıyor

Yeni Suriye yönetimi açısından bu gelişme, sadece mali bir rahatlama değil aynı zamanda dış destekli kalkınma projeleri açısından da büyük bir fırsat anlamına geliyor. Dünya Bankası'nın sunduğu projelerden yeniden faydalanabilmek, savaşın yıkıma uğrattığı birçok alanda yeniden yapılanmayı mümkün kılacak. Ayrıca, bu tür gelişmelerin diğer uluslararası aktörlerin de Suriye’ye yönelik yaklaşımını yumuşatabileceği ve yeni yardımların önünü açabileceği düşünülüyor.