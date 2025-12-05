5 Aralık 2023 Altın Fiyatları: Güncel Durum

Altın piyasasında meydana gelen dalgalanmalar, yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. 5 Aralık 2023 tarihi itibarıyla tam, yarım, çeyrek ve gram altın ile 22 ayar bilezik fiyatlarının ne durumda olduğu merak ediliyor. Ekonomik koşullar ve piyasa dinamikleri, altın fiyatlarının anlık değişim göstermesine neden olurken, yatırımcılar için bu bilgiler büyük önem taşıyor.

Güncel Altın Fiyatları

5 Aralık'ta gram altın fiyatları, yatırımcıların ilgisini çekerken, çeyrek, yarım ve tam altın gibi farklı türlerin fiyatları da takip ediliyor. Gram altın için alış fiyatı 9.472,00 TL, satış fiyatı ise 9.564,00 TL olarak belirlenmiş durumda. Yatırımcılar, bu fiyatların gelecekte nasıl bir seyir izleyeceğini merakla bekliyor.

Çeyrek ve Tam Altın Fiyatları

Çeyrek altın, yatırımcılar arasında oldukça popüler bir tercih olmaya devam ediyor. 5 Aralık 2023 itibarıyla çeyrek altın fiyatı, alışta 9.472,00 TL, satışta ise 9.564,00 TL olarak kaydedilmiş. Tam altın fiyatı ise, alışta 38.535,00 TL, satışta ise 39.118,00 TL'den işlem görüyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların kararlarını etkileyecek önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

22 Ayar Bilezik Fiyatları

22 ayar bilezikler, özellikle takı ve yatırım amaçlı tercih edilen bir ürün olarak dikkat çekiyor. 5 Aralık tarihi itibarıyla 22 ayar bilezik fiyatları alışta 5.286,13 TL, satışta ise 5.537,54 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, altın piyasasındaki genel hareketliliğin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Altın fiyatları, ekonomik gelişmeler ve piyasa koşullarına bağlı olarak sürekli değişim göstermekte. Yatırımcılar için bu verilerin güncellenmesi, doğru yatırım kararları alabilmeleri açısından büyük önem taşıyor. 5 Aralık itibarıyla belirlenen fiyatlar, piyasadaki hareketliliği yansıtmakta ve yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir tablo sunmaktadır.