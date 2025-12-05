Polis ve Başkomiser Maaşları 2026 Hesaplaması

2026 yılına yaklaşırken, polis ve başkomiser maaşları, kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verileri, bu maaşlarda meydana gelecek artışlar hakkında önemli ipuçları sunuyor. Şu an itibarıyla, bu verilere dayanarak, maaşlarda %17,57 oranında bir artışın garantilendiği belirtiliyor. Ancak, kesin zam oranının netleşmesi için ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri bekleniyor.

2026 Ocak'tan İtibaren Geçerli Olacak Zamlar

Polis ve başkomiser maaşlarına yapılacak zam, 2026 yılı ocak ayından itibaren geçerli olacak. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı göz önünde bulundurulduğunda, maaşlarda önemli bir artış öngörülüyor. 8/1 statüsündeki polis maaşının 5 aylık enflasyon beklentilerine göre %17,57 oranında artış göstermesi durumunda, maaş 80.046,36 TL olarak belirleniyor. Üç farklı statüdeki polisler için öngörülen 3/1 maaşı da benzer şekilde %17,57 artışla 87.577,89 TL olacağı öngörülmekte.

TÜİK Verileri ve Enflasyon Rakamları

TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını da açıkladı. Buna göre, 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları %35,91, yurt içi üretici fiyatları ise %25,37 oranında bir artış göstermiştir. Aylık bazda, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %0,87, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %0,84 artış kaydetmiştir. Kasım ayında TÜFE, geçen yılın aralık ayına göre %29,74, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise %31,07 yükseliş göstermiştir.

Kira Artış Oranları ve Sektörel Değişimler

Aralık ayı için hesaplanan kiralarda tavan artış oranı %35,91 olarak belirlenmiştir. Yİ-ÜFE, geçen yılın kasım ayına göre %27,23 artış göstermiştir. Sanayi sektöründe de önemli değişimler yaşanmış; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %32,6, imalat sektöründe %27,04, elektrik ile gaz üretimi ve dağıtımında %24,92, su temininde ise %57,62 artış gözlemlenmiştir. Ana sanayi gruplarında da benzer artışlar kaydedilirken, dayanıklı tüketim mallarında %33,17, dayanıksız tüketim mallarında %31,65 ve enerji alanında %27,4 yükseliş yaşanmıştır.

Bütün bu veriler, 2026 yılı itibarıyla polis ve başkomiser maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte ekonomik durumun nasıl şekilleneceği konusunda önemli bir çerçeve sunmaktadır. Ocak ayında açıklanacak olan yeni enflasyon verileri, bu maaş artışlarının kesin rakamlarını belirlemede belirleyici bir rol oynayacaktır.