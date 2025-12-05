Dolar
42,5276 %0.06
Euro
49,6324 %0.06
Gram Altın
5.774,96 % 0,38
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Polis ve Başkomiser Maaşları 2026 Hesaplaması

Polis ve Başkomiser Maaşları 2026 Hesaplaması

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Polis ve Başkomiser Maaşları 2026 Hesaplaması
Okunma Süresi: 2 dk

2026 yılına yaklaşırken, polis ve başkomiser maaşları, kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verileri, bu maaşlarda meydana gelecek artışlar hakkında önemli ipuçları sunuyor. Şu an itibarıyla, bu verilere dayanarak, maaşlarda %17,57 oranında bir artışın garantilendiği belirtiliyor. Ancak, kesin zam oranının netleşmesi için ocak ayında açıklanacak enflasyon verileri bekleniyor.

2026 Ocak'tan İtibaren Geçerli Olacak Zamlar

Polis ve başkomiser maaşlarına yapılacak zam, 2026 yılı ocak ayından itibaren geçerli olacak. Toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı göz önünde bulundurulduğunda, maaşlarda önemli bir artış öngörülüyor. 8/1 statüsündeki polis maaşının 5 aylık enflasyon beklentilerine göre %17,57 oranında artış göstermesi durumunda, maaş 80.046,36 TL olarak belirleniyor. Üç farklı statüdeki polisler için öngörülen 3/1 maaşı da benzer şekilde %17,57 artışla 87.577,89 TL olacağı öngörülmekte.

TÜİK Verileri ve Enflasyon Rakamları

TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını da açıkladı. Buna göre, 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları %35,91, yurt içi üretici fiyatları ise %25,37 oranında bir artış göstermiştir. Aylık bazda, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %0,87, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise %0,84 artış kaydetmiştir. Kasım ayında TÜFE, geçen yılın aralık ayına göre %29,74, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ise %31,07 yükseliş göstermiştir.

Kira Artış Oranları ve Sektörel Değişimler

Aralık ayı için hesaplanan kiralarda tavan artış oranı %35,91 olarak belirlenmiştir. Yİ-ÜFE, geçen yılın kasım ayına göre %27,23 artış göstermiştir. Sanayi sektöründe de önemli değişimler yaşanmış; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %32,6, imalat sektöründe %27,04, elektrik ile gaz üretimi ve dağıtımında %24,92, su temininde ise %57,62 artış gözlemlenmiştir. Ana sanayi gruplarında da benzer artışlar kaydedilirken, dayanıklı tüketim mallarında %33,17, dayanıksız tüketim mallarında %31,65 ve enerji alanında %27,4 yükseliş yaşanmıştır.

Bütün bu veriler, 2026 yılı itibarıyla polis ve başkomiser maaşlarına yapılacak zamlarla birlikte ekonomik durumun nasıl şekilleneceği konusunda önemli bir çerçeve sunmaktadır. Ocak ayında açıklanacak olan yeni enflasyon verileri, bu maaş artışlarının kesin rakamlarını belirlemede belirleyici bir rol oynayacaktır.

#Polis-maasi-2026
#Baskomiser-maasi-2026
#Memur-maasi-zammi-2026
#2026-memur-maasi-zammi
#Memur-maasi-ne-kadar-olacak
Hatay'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 6 Kadın Yakalandı
Hatay'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 6 Kadın Yakalandı
#Gündem / 05 Aralık 2025
5 Aralık 2023 Altın Fiyatları: Güncel Durum
5 Aralık 2023 Altın Fiyatları: Güncel Durum
#Gündem / 05 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Galatasaraylı Roland Sallai'nin Ceza Durumu ve Kariyeri
Galatasaraylı Roland Sallai'nin Ceza Durumu ve Kariyeri
Gündem
Bandırma, İl Olma Yolunda mı?
Bandırma, İl Olma Yolunda mı?
Netanyahu, MOSSAD'ın Yeni Başkanı Olarak Tümgeneral Roman Gofman'ı Atadı
Netanyahu, MOSSAD'ın Yeni Başkanı Olarak Tümgeneral Roman Gofman'ı Atadı
Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl İlişkisi Üzerine Dikkat Çeken Açıklamalar
Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl İlişkisi Üzerine Dikkat Çeken Açıklamalar
Google, 2025’in En Çok Merak Edilenlerini Açıkladı
Google, 2025’in En Çok Merak Edilenlerini Açıkladı
Fenerbahçe Kulübü'nden Sert Açıklama: 'İstismar Ediliyor'
Fenerbahçe Kulübü'nden Sert Açıklama: 'İstismar Ediliyor'
Bakan Şimşek, İhracat Verilerini Değerlendirdi: Teknoloji Kompozisyonu İyileşti
Bakan Şimşek, İhracat Verilerini Değerlendirdi: Teknoloji Kompozisyonu İyileşti
Milyonlarca İşçinin Gözü Asgari Ücret Zammında: Liderlerin Beklentileri
Milyonlarca İşçinin Gözü Asgari Ücret Zammında: Liderlerin Beklentileri
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft